Dove vedere in tv Italia-Germania Europei Under21 2025 | orario programma quarti di finale streaming

L’attesa per i quarti di finale degli Europei Under 21 2025 si fa sempre più intensa! L’Italia, seconda nel Gruppo A, sfida la Germania nel match che promette emozioni da non perdere, in programma domenica 22 giugno alle 18.00 o alle 21.00. Scopri dove e come seguire l’evento in TV e streaming, e vivi con entusiasmo questa avvincente fase del torneo che potrebbe scrivere il destino della nostra squadra!

Si apre, in Slovacchia, la seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei Under 21 2025 di calcio: l’Italia, seconda nel Gruppo A, si è qualificata ai quarti di finale, dove affronterà la Germania, prima nel Gruppo B, nel match in programma domenica 22 giugno alle ore 18.00 oppure alle ore 21.00. In caso di vittoria, poi, l’Italia affronterebbe la vincente del match tra Danimarca e Francia nelle semifinali, calendarizzate per mercoledì 25 giugno, infine l’avversario dell’eventuale finale, prevista sabato 28, uscirà dall’altra parte del tabellone, dove sono in programma le sfide Portogallo-Paesi Bassi e Spagna-Inghilterra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Germania, Europei Under21 2025: orario, programma quarti di finale, streaming

