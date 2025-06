Dove vedere in tv Errani Paolini-Krueger Pegula WTA Berlino 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti le emozioni delle Berlin Tennis Open 2025, scopri come seguire in diretta Errani, Paolini, Krueger e Pegula. Dalle ore 12.30 su Court 1, le azzurre sfideranno le statunitensi in un appuntamento imperdibile del torneo WTA 500 sull’erba di Berlino. Ecco tutte le info su orari, programma e streaming per vivere ogni momento di questa entusiasmante giornata.

Giovedì 19 giugno si disputeranno i primi due quarti di finale del tabellone di doppio femminile dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500 in corso sull' erba outdoor della capitale della Germania: in campo le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e le statunitensi Ashlyn Krueger e Jessica Pegula. L'incontro di doppio femminile sarĂ il secondo del programma, che scatterĂ alle ore 12.30, sul Court 1: prima del match che vedrĂ protagoniste le azzurre si disputerĂ un'altra sfida di doppio tra TĂ­mea Babos e Luisa Stefani ed Ons Jabeur e Paula Badosa. La semifinale femminile tra Sara Errani e Jasmine Paolini ed Ashlyn Krueger e Jessica Pegula  sarĂ trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarĂ prevista su SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport  vi proporrĂ la diretta live testuale della sfida.

