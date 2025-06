Dove vedere in tv Cobolli-Shapovalov ATP Halle 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire l’emozionante sfida tra Flavio Cobolli e Denis Shapovalov agli ottavi di Halle 2025, scopri tutte le info su orari, programma e streaming. Un match che promette spettacolo e sorprese, e tu non vorrai perdertelo! La battaglia tra il talento italiano e il temuto canadese sarà sicuramente imperdibile: preparati a vivere ogni punto con passione e adrenalina.

Flavio Cobolli affronterà Denis Shapovalov agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle: dopo aver firmato un bel colpaccio contro il promettente brasiliano Joao Fonseca, il tennista italiano se la dovrà vedere contro l'insidioso canadese in una sfida che si preannuncia particolarmente interessante e avvincente. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per avere la meglio contro un rivale mai affrontato nel corso della carriera, ma che non appare insuperabile. Il 23enne romano, numero 24 del mondo, incrocerà il 26enne nordamericano, numero 31 del ranking ATP, sull'erba della località tedesca.

