Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Lammons Withrow oggi ATP Halle 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta le imprese di Bolelli, Vavassori, Lammons e Withrow all'ATP Halle 2025, scopri dove e quando vederli in TV o streaming. Grazie a un inizio brillante dei nostri campioni, il torneo si anima con emozioni e grandi sfide. Ecco tutto quello che devi sapere su orari, programmi e come non perdere questa avvincente avventura sul cemento tedesco!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito in maniera brillante nel torneo di doppio che anima l’ATP 500 di Halle, sconfiggendo la temibile coppia composta dal tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo in singolare) e dal brasiliano Marcelo Melo. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 7-6(4), 7-5, dettando legge nel tie-break del primo set e strappando il servizio nell’undicesimo gioco del secondo parziale, dopo aver tra l’altro annullato tre palle break nell’ottavo gioco. LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-LAMMONSWITHROW (3° MATCH DALLE 13.00) I nostri portacolori proseguono la loro avventura sull’erba tedesca e ai quarti di finale se la dovranno vedere contro gli statunitensi LammonsWithrow, che oggi hanno prevalso su MachacZielinski al super tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow oggi, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - halle - vedere

Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

ATP Halle: bella vittoria di Bolelli e Vavassori sulla coppia Melo/Zverev Vai su X

?HALLE: VITTORIA DI BOLELLI-VAVASSORI Esordio ok per Bolelli e Vavassori all'Atp 500 Terra Wortmann Open 2025 di tennis: i due azzurri superano primo turno battendo la coppia composta dal brasiliano Marcelo Melo e dal tedesco Alexander Zvere Vai su Facebook

Bolelli-Vavassori oggi in TV: orario e diretta partita ATP Halle; Sinner trionfa all'Atp di Halle e vince il primo torneo sull'erba della sua carriera; Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, oggi finale Atp Halle 2024: dove vederla in diretta.

Halle, doppio: buona la prima per Bolelli/Vavasori - Buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone del doppio del “Terra Wortmann Open” (ATP 500 - Riporta sport.tiscali.it

Gli italiani in campo oggi: esordio per Paolini a Berlino. Bolelli/Vavassori nei quarti ad Halle - La numero uno azzurra è pronta a fare il suo debutto stagionale sull’erba contro un’altra ex finalista di Wimbledon, Ons Jabeur Dopo l’eliminazione rimediata negli ottavi di finale del Roland Garros c ... Secondo tennisitaliano.it