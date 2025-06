Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Auger Aliassime Shapovalov ATP Halle 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta l’emozionante match di oggi tra Bolelli-Vavassori e Auger-Aliassime-Shapovalov a Halle 2025, sei nel posto giusto! Scopri orari, programma streaming e modalità per vivere ogni punto di questo entusiasmante torneo ATP 500 sull’erba tedesca. Non perderti questa sfida, perché ogni scambio promette emozioni uniche!

Giovedì 19 giugno proseguirà la difesa del titolo nel tabellone di doppio maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’ erba outdoor di Halle, in Germania, da parte di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che affronteranno i canadesi Félix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. L’incontro sarà l’ unico del programma sul Court 2, ed inizierà alle ore 15.00: l’orario è comunque indicativo, dato che ad entrambi i tennisti canadesi dovrà essere assicurato un congruo riposo dopo i rispettivi match di singolare, che inizieranno alle ore 11.30 per Auger-Aliassime ed alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Auger Aliassime/Shapovalov, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

