Dove vedere Al Ain Juve due le emittenti che trasmetteranno il match in diretta | ecco dove potersi indirizzare per guardare l’esordio dei bianconeri al Mondiale per Club

Se sei un tifoso juventino in cerca di come seguire l’esordio mondiale dei bianconeri, sei nel posto giusto! Due emittenti hanno già annunciato la trasmissione in diretta del match Al Ain Juve, che si terrà all’Audi Field di Washington. Non perdere l’occasione di vivere questa emozionante sfida e sostenere i tuoi campioni. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti neanche un minuto di questa avventura!

Dove vedere Al Ain Juve, ecco dove vedere l’esordio mondiale dei bianconeri. Due le emittenti selezionate per questo incontro. Finalmente si parte! Per la Juve è tempo di affrontare un’altra grande competizione che andrà a chiudere la lunghissima stagione 20242025: trattasi del Mondiale per Club. I bianconeri cominceranno questa nuova manifestazione FIFA, affrontando l’Al-Ain all’Audi Field di Washington. La partita, valida per la 1ª giornata di girone G della predetta competizione, andrà in scena giovedì 19 giugno alle ore 03:00 italiane. Ma dove vedere Al Ain Juve? Per chi vorrà vedere la partita in diretta, ci sono due opzioni da poter selezionare: Italia 1 o DAZN. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dove vedere Al Ain Juve, due le emittenti che trasmetteranno il match in diretta: ecco dove potersi indirizzare per guardare l’esordio dei bianconeri al Mondiale per Club

