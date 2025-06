Dovadola il Consiglio comunale approva una mozione per la pace in Palestina Solidarietà al concittadino Basir

Il Consiglio Comunale di Dovadola si è riunito lunedì in un gesto di solidarietà e speranza, approvando all’unanimità una mozione che invita alla pace in Palestina. Un messaggio forte di unità e impegno per il rispetto dei diritti umani, che riflette la volontà della comunità di sostenere la fine delle violenze e promuovere il dialogo. La nostra voce si unisce a quella di molti: la pace è un obiettivo condiviso e prioritario.

Il Consiglio Comunale di Dovadola, riunitosi lunedì, ha approvato all'unanimità la mozione 'Impegno a richiedere un cessate il fuoco, l'accesso degli aiuti alla Striscia di Gaza, la fine della violenza nei territori palestinesi occupati e il riconoscimento dello Stato di Palestina', presentata.

Dovadola, il Consiglio comunale approva una mozione per la pace in Palestina. Solidarietà al concittadino Basir

