Douglas Luiz via dalla Juve c’è un club in pole | spunta la possibile destinazione per il centrocampista brasiliano Rivelazione

Douglas Luiz via dalla Juve c'è un club in pole | spunta la possibile destinazione per il centrocampista brasiliano

Douglas Luiz potrebbe presto lasciare la Juventus, con il Leeds United in pole position come sua prossima destinazione. Dopo una stagione di alti e bassi, il centrocampista brasiliano si prepara a cambiare maglia, alimentando le voci di un trasferimento imminente. La Juventus, infatti, sta valutando attentamente questa operazione, mentre gli intermediari stanno già esplorando le opzioni per il futuro del giocatore. La situazione promette di regalare sviluppi interessanti nelle prossime settimane.

Douglas Luiz via dalla Juve, un club in pole. La destinazione per l'ex Aston Villa: cosa filtra sulla possibile cessione dei bianconeri. Douglas Luiz rimane a forte rischio cessione in casa Juve. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, riportate da Give Me Sport, gli intermediari sarebbero già alla ricerca di una nuova squadra per il brasiliano. Il Leeds United, in particolare, sarebbe stato individuato come club potenzialmente molto interessato al centrocampista che conosce bene il campionato inglese. Il club neopromosso in Premier League punterebbe così l'ex Aston Villa.

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione.

#DouglasLuiz è fuori dal progetto tecnico della #Juventus, anche con la nuova dirigenza #Comolli-#Chiellini. Il club bianconero sta cercando una sistemazione per il centrocampista e ascolterà offerte durante l'estate, nonostante il lungo contratto in essere

Juventus, Douglas Luiz scuote il mercato: scambio ufficiale dopo il Mondiale Club

