In un clima di tensione politica e mistero, Sergio Gambino, ex assessore alla Sicurezza di Genova, si autosospende da Fratelli d’Italia al centro di un’inchiesta sulla presunta fuga di segreti di ufficio. La vicenda coinvolge Silvia Salis e solleva interrogativi sulla trasparenza e integrità nel panorama politico ligure. Cosa si nasconde dietro questa intricata rete di dossier e rivelazioni? La risposta potrebbe cambiare le sorti della politica locale.

L’ex assessore alla Sicurezza di Genova, Sergio Gambino, si è autosospeso da Fratelli d’Italia dopo essere finito sotto indagine da parte della procura ligure per presunte rivelazioni di segreto d’ufficio risalenti alla campagna elettorale che ha portato Silvia Salis alla guida del Comune. Secondo gli inquirenti, Gambino avrebbe fatto pervenire al quotidiano La Verità un documento riservato, relativo a un procedimento giudiziario per un incidente stradale che coinvolgeva Salis. Il file, secondo l’accusa, sarebbe stato diffuso con l’intento di screditare l’allora candidata. Il comandante della Polizia Locale, Gianluca Giurato, è a sua volta indagato per aver contribuito alla trasmissione del documento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dossieraggio contro Silvia Salis: Sergio Gambino si autosospende da Fratelli d’Italia

