Dossier contro Silvia Salis l’ex assessore di Genova indagato si autosospende da FdI ma resta consigliere | le accuse col capo dei vigili urbani

Una nuova bufera scuote il panorama politico genovese: Sergio Gambino, ex assessore e attuale consigliere, si autosospende da Fratelli d’Italia a seguito di un’indagine per presunti episodi di rivelazione di segreti d’ufficio. Il caso coinvolge anche il capo dei vigili urbani e un dossier contro l’attuale sindaca Silvia Salis, suscitando interrogativi sulla trasparenza e le alleanze all’interno dell’amministrazione. La vicenda promette di avere ripercussioni profonde sul futuro politico della città.

Si è sospeso da Fratelli d’Italia ma non dal Consiglio comunale Sergio Gambino, ex assessore del Comune di Genova, finito nel mirino della Procura genovese per presunti episodi di rivelazione di segreto d’ufficio. L’inchiesta riguarda una sorta di dossieraggio contro Silvia Salis, all’epoca dei fatti solo candidata sindaca e oggi alla guida dell’amministrazione cittadina. Insieme a Gambino è coinvolto anche il comandante della polizia locale di Genova, con il quale sarebbero state diffuse notizie false su un incidente stradale che aveva coinvolto Salis, secondo gli inquirenti. La decisione di autosospendersi dal partito. 🔗 Leggi su Open.online

