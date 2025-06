Dopo Ray-Ban anche Prada e Oakley | Meta vuole espandere la gamma di occhiali smart

Dopo il trionfo di Ray-Ban, l'attenzione di Meta si sposta su Prada e Oakley, puntando a rivoluzionare ancora una volta il mondo degli occhiali smart. Con l’annuncio del debutto dei primi modelli Oakley il 20 giugno, si apre un nuovo capitolo di innovazione e stile. Scopriamo insieme come questi dispositivi futuristici trasformeranno il nostro modo di vivere e comunicare.

Dopo il successo con Ray-Ban, Meta ed EssilorLuxottica annunceranno presto nuovi modelli di occhiali. Il 20 giugno il primo, a marchio Oakley.

In questa notizia si parla di: oakley - meta - occhiali - prada

