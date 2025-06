Dopo Maxar anche Anduril sbarca in Europa Ecco l’intesa con Rheinmetall

Dopo Maxar, anche Anduril fa il suo ingresso in Europa grazie all'accordo con Rheinmetall, segnando un passo decisivo nell'ambito della difesa intelligente. L'integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle operazioni militari sta rivoluzionando il modo di combattere, offrendo sistemi autonomi e pilotati a distanza come veri alleati strategici. Con questa novità , le forze armate europee rafforzano la loro posizione in un contesto globale in rapido mutamento, sottolineando come l’innovazione digitale stia ridefinendo i confini della sicurezza e della difesa europea.

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle operazioni militari è divenuta una prioritĂ strategica per le forze armate a livello globale, che ripongono nella disponibilitĂ di sistemi autonomi ed a pilotaggio remoto e nell’IA due vantaggi competitivi cruciali per il decision making e l’efficacia tattica in ambienti dinamici, multidimensionali e ad alta intensitĂ . L’aggressione russa in Ucraina ha ridefinito le prioritĂ strategiche dei Paesi Nato e dei Paesi europei, stimolando una crescente attenzione verso le capacitĂ sovrane di difesa, soprattutto in ambito tecnologico ed interoperativo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dopo Maxar, anche Anduril sbarca in Europa. Ecco l’intesa con Rheinmetall

