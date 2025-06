Dopo la condanna per tentato omicidio Shiva torna in concerto e proietta le immagini della sparatoria | il video

Dopo la condanna per tentato omicidio, Shiva sorprende i fan tornando in concerto e proiettando sul maxi schermo le immagini della sparatoria avvenuta fuori dal suo studio di registrazione a Milano. Un gesto forte e provocatorio che ha lasciato il pubblico senza parole durante una tappa del tour nei palazzetti italiani. Questo episodio suscita molte domande sulla sua interpretazione di quei momenti e sul messaggio che vuole trasmettere. Continua a leggere.

Durante una tappa del tour nei palazzetti italiani, cantando "Bossoli" Shiva ha proiettato sul maxi schermo le immagini integrali della sparatoria avvenuta fuori dal suo studio di registrazione a Milano. L'evento aveva portato al suo arresto e alla condanna per tentato omicidio. Il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

