Dopo 13 anni riconosciuti i diritti al figlio del colonnello Acquafredda originario di Montesilvano morto per l' amianto

Dopo tredici anni di battaglie legali, la Cassazione ha riconosciuto i diritti previdenziali dell'orfano del colonnello Raffaele Acquafredda, vittima dell'amianto. Un passo fondamentale che restituisce giustizia a una famiglia devastata e apre nuove speranze per chi lotta contro le ingiustizie legate alle malattie professionali. Questo è un esempio di come la tenacia possa fare la differenza, dimostrando che la verità e il diritto prevalgono sempre.

Riconosciuti dalla cassazione i benefici previdenziali e dunque i diritti dell'orfano del colonnello Raffaele Acquafredda, ufficiale dell'esercito italiano originario di Montesilvano, deceduto a soli 50 anni per una patologia correlata all'esposizione ad agenti cancerogeni e amianto

