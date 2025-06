Donna trovata morta sul balcone in casa la figlia neonata

Nel cuore di un tranquillo pomeriggio estivo, un dramma sconvolge una famiglia: una giovane donna viene trovata senza vita sul balcone di casa, con la sua neonata sola nel lettino. L’eco del silenzio viene interrotto da un evento tragico che lascia tutti sgomenti. La scena, carica di dolore e mistero, solleva domande che richiedono risposte. La vicenda si dipana tra dolore, sospetti e l’ardua ricerca della verità .

Il silenzio di un pomeriggio d'estate è stato rotto da un dramma inatteso in una palazzina dove una giovane donna è stata trovata senza vita sul balcone di casa. Una scena devastante, resa ancora più angosciante dalla presenza, nell'abitazione, della sua figlioletta di pochi mesi, sola nel lettino. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 15, quando i genitori della donna, preoccupati per l'assenza di risposte ai loro tentativi di contatto, si sono recati a casa della figlia. È lì che hanno trovato il corpo della trentenne, disteso sul balcone all' ultimo piano dello stabile, con evidenti ferite da arma da taglio.

