Donna trovata morta sul balcone di casa | Sul corpo diverse ferite da coltello Nel lettino la figlioletta di pochi mesi

Una tragica scena si è consumata a Jesi, dove una donna di circa 30 anni è stata trovata senza vita sul suo balcone, segnata da ferite da coltello. Accanto a lei, la piccola figlioletta di pochi mesi. Un dramma che scuote la comunità e solleva interrogativi su quanto accaduto all’interno di quelle mura, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: cosa si nasconde dietro questa tragedia?

Una donna di circa 30 anni è stata trovata morta sul balcone di casa, con i segni di alcune coltellate, all'ultimo piano di una palazzina a Jesi (Ancona), mentre nell'abitazione. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna trovata morta sul balcone di casa: «Sul corpo diverse ferite da coltello». Nel lettino la figlioletta di pochi mesi

In questa notizia si parla di: donna - trovata - morta - balcone

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Madre e figlia sono precipitate dal balcone. La bambina, di pochi mesi, è morta, la madre è in gravi condizioni. È accaduto a Messina, nel rione di Santa Lucia sopra Contesse. Erano le 12,30. Una vicina di casa ha sentito le grida della donna e ha dato subito l Vai su Facebook

Donna trovata morta sul balcone di casa: «Sul corpo diverse ferite da coltello». Nel lettino la figlioletta di; Trovata morta sul balcone. Tragedia all’alba nel centro storico di Cuorgnè; Roma, neonata trovata morta tra i cespugli a Villa Pamphili | A cento metri scoperto il cadavere di una donna in un sacco.

Donna trovata morta sul balcone di casa: «Sul corpo diverse ferite da coltello». Nel lettino la figlioletta di pochi mesi - Una donna di circa 30 anni è stata trovata morta sul balcone di casa, con i segni di alcune coltellate, all'ultimo piano di una palazzina a ... Si legge su msn.com

Mamma si lancia dal balcone con la figlia di 3 mesi: la piccola è morta, la donna è in prognosi riservata - Dramma vicino Messina: è morta nella Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina la figlia di tre mesi della donna che si è lanciata dal primo piano della ... Secondo ilmattino.it