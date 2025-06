Donna trovata morta sul balcone di casa | Sul corpo aveva ferite da coltello Nel lettino la figlioletta di pochi mesi

Una tragedia sconvolgente scuote Jesi: una donna di circa 30 anni è stata trovata senza vita sul balcone di casa, con ferite da coltello. Accanto a lei, la piccola figlioletta di pochi mesi, innocente vittima di un dramma che lascia senza parole. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa terribile perdita, mentre la comunità si stringe nel dolore. Un episodio che invita a riflettere sulla fragilità e la necessità di attenzione e supporto.

