Donald Trump il post misterioso su Elon Musk pulito dalle droghe e le occhiatacce di Giorgia Meloni al G7 – Il video

Donald Trump ha condiviso sul suo social Truth un pezzo di diretta di Fox news in cui si discute di Elon Musk, ma c’è anche un riferimento a Giorgia Meloni che lascia qualche dubbio. In collegamento con il comico John Crist, nel video si discute sull’ultima trovata del miliardario sudafricano e le sue analisi delle urine diffuse su X. È stata la sua risposta al mondo per dire che non c’è traccia nel suo corpo di ketamina e altre sostanze. A differenza di quanto sostenevano i media americani, New York Times in testa, secondo cui Musk abusasse di diverse droghe anche durante la campagna elettorale di Trump. 🔗 Leggi su Open.online