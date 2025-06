donald glover vuole farci fare giardinaggio vestiti moncler

una simpatica metafora per sottolineare il suo desiderio di unire arte, cultura e lifestyle in un vero e proprio paradiso creativo. Ora, Glover si prepara a sorprenderci ancora, questa volta con un'inedita proposta di giardinaggio vestiti Moncler: un mix audace tra moda di lusso e natura, che promette di rivoluzionare il nostro modo di vivere il verde. Pronti a scoprire come il divo trasforma il giardinaggio in un’esperienza esclusiva e senza limiti?

Quando due anni fa Donald Glover era stato intervistato da GQ per la cover story di aprile, aveva descritto la sua Gilga Farm come «l'Erewhon della cultura», riferendosi al famoso supermercato di lusso amato dalle celebrities americane. Insomma, era solo questione di tempo prima che Gilga Farm si trasformasse in qualcos'altro. Per la sua prima collezione con Moncler Genius, Donald Glover ha scelto di ispirarsi proprio alla societĂ di produzione fondata pochi anni fa a Ojai, in California.