Don Paolo Bianciotto il parroco che chiedeva soldi ai fedeli | 165mila euro mai restituiti ma c' è chi lo difende Me li ridarà quando potrà

Il caso di don Paolo Bianciotto, ex parroco di Pinerolo, scuote la comunità: accuse di circonvenzione di incapace e richieste di restituzione di oltre 165mila euro mettono in discussione la fiducia riposta in figure di riferimento spirituale. Con 232 persone che si schierano a difesa, il dibattito si infiamma tra giustizia e fiducia, lasciando tutti con un interrogativo: quando potrà essere fatta luce su questa intricata vicenda?

Prosegue il processo a carico di don Paolo Bianciotto, 82 anni, ex parroco della chiesa Madonna di Fatima di Pinerolo, imputato per circonvenzione di incapace per alcune ingenti somme di denaro che avrebbe ottenuto, secondo l'accusa, facendo leva sul legame di fiducia e sulla fragilità di diversi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Don Paolo Bianciotto, il parroco che chiedeva soldi ai fedeli: 165mila euro mai restituiti, ma c'è chi lo difende. "Me li ridarà quando potrà"

