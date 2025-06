Don Coluccia aggredito al Quarticciolo dagli spacciatori FdI solidale col prete coraggio

Una notte di tensione scuote il cuore di Quarticciolo, dove Don Antonio Coluccia, simbolo di coraggio e legalità, è stato aggredito da spacciatori. La solidarietà si intreccia con il dolore per una comunità ormai oppressa dal terrore e dall'illegalità. È giunto il momento di reagire: i cittadini e le istituzioni devono unirsi per restituire sicurezza e dignità a questo quartiere. La lotta contro l'ingiustizia non può fermarsi.

«Esprimo la mia piena solidarietà a Don Antonio Coluccia, vittima oggi dell’ennesima vile aggressione al Quarticciolo, colpito con pietre e insulti mentre portava avanti la sua coraggiosa battaglia contro l’illegalità». Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria. Questa notte sono andato a Quarticciolo, Roma. Gli abitanti di questo quartiere non hanno più diritto di riposare. Sono ostaggio dei clan della zona che accendono i fuochi per affermare il proprio controllo sul territorio anche nel cuore della notte pic.twitter.comdDN0mNvMaT — Antonio Coluccia (@DonColuccia) June 16, 2025 «Don Coluccia – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – da tempo combatte contro i clan andando nelle piazze di spaccio, parlando con i residenti e cercando di salvare ragazzi, spesso minorenni, dal reclutamento nella delinquenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Don Coluccia aggredito al Quarticciolo dagli spacciatori. FdI solidale col “prete coraggio”

