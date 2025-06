Domani 19 giugno magnifico bacio tra la Luna e Saturno nei cieli d'Italia | a che ora vederlo

Domani sera, il cielo italiano si illuminerà di magia: la congiunzione tra la Luna e Saturno. Un evento celeste da non perdere, un perfetto bacio tra il "Signore degli Anelli" e la nostra luna. Scopri a che ora ammirare questo spettacolo e come riconoscere Saturno nel firmamento. Prepara gli occhi e lasciati incantare da questo straordinario incontro tra pianeta e satellite. Continua a leggere per non perdere questa meraviglia astronomica.

Tra il 18 e il 19 giugno il cielo sarà impreziosito da una spettacolare congiunzione astrale tra il "Signore degli Anelli" Saturno e la Luna. Ecco a che ora vedere il valzer celeste e come riconoscere il pianeta nel firmamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

