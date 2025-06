Dolph Lundgren rivela un sorprendente ruolo segreto in Masters of the Universe

Dolph Lundgren svela un sorprendente ruolo segreto in "Masters of the Universe", alimentando l'entusiasmo dei fan. Con le riprese del nuovo live-action, prodotto da Amazon MGM Studios, ormai concluse, il mondo si prepara a un ritorno epico nel fantastico universo di Eternia. Tra rivelazioni sui costumi e anticipazioni sul cast, questa versione moderna promette di rivoluzionare la saga. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa avventura cinematografica senza precedenti!

il ritorno di Masters of the Universe: produzione e anticipazioni. Le riprese del nuovo film in live-action dedicato a Masters of the Universe, prodotto da Amazon MGM Studios, si sono recentemente concluse. Diversi membri del cast principale e secondario hanno condiviso immagini dal set, offrendo uno sguardo dietro le quinte e anticipazioni sui costumi dei personaggi. cast e personaggi principali nel nuovo adattamento. Questa versione moderna della celebre serie animata e linea di giocattoli presenta un cast variegato, con alcuni ruoli ancora da annunciare. Si ipotizza che possa comparire anche l’ He-Man originale in live-action, interpretato in passato da Dolph Lundgren. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dolph Lundgren rivela un sorprendente ruolo segreto in Masters of the Universe

Terminate le riprese del film live action Masters of the Universe targato Amazon MGM Studios. Uscita prevista nel 2026. E pensare che nel 1987 lo statuario Dolph Lundgren fu criticato per non essere abbastanza allenato per interpretare He-Man... Oggi, invec

