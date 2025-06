Dolore lombare 5 proposte stretching per contrastare il problema

La lombalgia, dolore alla parte bassa della schiena, colpisce molte persone, spesso causata da posture scorrette o tensioni muscolari. La buona notizia? Con cinque semplici esercizi di stretching, puoi alleviare il fastidio e migliorare la tua mobilità, anche se sei over 50. Scopri come integrare queste pratiche nella tua routine quotidiana per un benessere duraturo e una schiena più forte e flessibile.

Noto anche come lombalgia è un sintomo molto diffuso, che interessa la parte bassa della schiena. Alleviarlo si può con questi 5 esercizi di stretching, perfetti anche per gli over.

