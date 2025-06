Doctrix Storie di donne sapienti e coraggiose’

Scopri “Doctrix”, un’installazione multimediale che celebra le donne sapienti e coraggiose attraverso storie di resilienza e saggezza. Dal 18 giugno all’8 luglio, presso il Cortile del Rettorato dell’Università di Torino, immergiti in un percorso interattivo ideato per ispirare e valorizzare il ruolo delle donne nel nostro tempo. Un’opportunità unica per conoscere e condividere storie di forza e intelligenza femminile. Non perdere questa occasione di riflessione e scoperta!

Nel Cortile del Palazzo del Rettorato di via Po 17, via Verdi 8, inaugura mercoledì 18 giugno alle ore 18, per rimanere aperta fino all’8 luglio, un’installazione interattiva multimediale dal titolo “Doctrix. Storie di donne sapienti e coraggiose”, prodotta dall’Università di Torino nell’ambito del progetto UniVerso. L’installazione è stata curata da Giulia Carluccio e Paola . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Doctrix, Storie di donne sapienti e coraggiose’

Una nuova mostra nel Cortile del nostro Rettorato. DOCTRIX, Storie di donne sapienti e coraggiose. L’installazione ridà vita ad alcune figure femminili che hanno fatto la storia dell’Università di Torino, attraverso un allestimento immersivo e sensoriale che fo Vai su Facebook

Doctrix, Storie di donne sapienti e coraggiose', nel cortile del palazzo del Rettorato; PREVIEW STAMPA - DOCTRIX, STORIE DI DONNE SAPIENTI E CORAGGIOSE - Domani, mercoledì 18 giugno ore 12 - Cortile del Palazzo del Rettorato - Installazione interattiva firmata da auroraMeccanica ridà vita ad alcune figure femminili che hanno fatto

