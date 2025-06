Docenti iscritti al percorso abilitante di Unisalento | Rischiamo di restare a casa nonostante gli anni di servizio

Docenti iscritti al percorso abilitante dell’Università del Salento temono di restare a casa nonostante anni di dedizione e servizio. Con la scadenza ministeriale del 30 giugno alle porte, il dilemma si fa urgente: come garantire il riconoscimento delle competenze acquisite e scongiurare una perdita ingiusta di posti di lavoro? La situazione richiede una risposta immediata e condivisa, perché il diritto all’abilitazione non può essere relegato a un’ultima chance.

LECCE – "Rischiamo di restare a casa, nonostante gli anni di servizio". L'appello arriva da un gruppo di docenti precari, iscritti al secondo Ciclo del percorso abilitante da 30 crediti formativi presso l'Università del Salento. A causa della scadenza ministeriale fissata al 30 giugno prossimo.

