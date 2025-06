Docenti di Religione cattolica taglio di 108 posti Alla base diminuzione degli alunni e delle richieste delle famiglie

Il mondo dell’istruzione si confronta con una sfida cruciale: il taglio di 108 posti per i docenti di religione cattolica, riflesso della diminuzione degli alunni e delle richieste delle famiglie. Un cambiamento che segna un punto di svolta nel panorama scolastico italiano e che richiede attenzione e riflessione. Scopriamo insieme come questa decisione influenzerà il futuro delle scuole e degli insegnanti coinvolti.

Il 17 giugno 2025, presso il Ministero dell'Istruzione, si è svolto un incontro di informativa sindacale avente per oggetto l'organico degli insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 20252026.

