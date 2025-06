Dl cittadinanza Mattarella | Valutare eventualmente riconsiderazioni

Il decreto sulla cittadinanza ha scosso l’Italia e gli italiani all’estero, suscitando attenzione e preoccupazione. Durante l’incontro con il Cgie, il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza di seguire il dibattito in vista di eventuali riconsiderazioni. È fondamentale capire come questa riforma possa evolversi, per garantire i diritti di una diaspora che rappresenta un ponte tra passato e futuro. Rimanete aggiornati sull’andamento di questa cruciale discussione.

ROMA – Il decreto legge sulla riforma della cittadinanza ha creato "attenzione" e anche "spaesamento" tra gli italiani all'estero e sarà "utile" seguire il dibattito che si svolgerà nel Consiglio generale degli italiani all'estero, anche in vista di qualche "riconsiderazione". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Cgie, il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. "Il tema del decreto legge recante la riforma recente sulla cittadinanza ha suscitato attenzione e dibattito nelle comunità degli italiani", ha detto il capo dello Stato. "Sarà certamente utile – e da seguire con attenzione – la riflessione che si aprirà sul tema nel vostro Consiglio in questa sessione, per favorire una meditata considerazione – ed eventualmente anche qualche riconsiderazione – dei temi che si sono aperti".

