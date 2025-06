Divieto temporaneo di balneazione a Sferracavallo | rilevata microalga tossica

A Sferracavallo, Palermo, il mare si ferma temporaneamente: la presenza di microalga tossica Ostreopsis ovata ha portato all’installazione di un divieto di balneazione per tutelare la salute pubblica. I rilievi dell’ARPA del 16 giugno hanno evidenziato concentrazioni pericolose, spingendo le autorità a intervenire prontamente. Restate aggiornati per conoscere l’evoluzione della situazione e come proteggere voi stessi e le vostre famiglie.

PALERMO, 18 giugno – È stato disposto lo stop ai tuffi nella costa di Sferracavallo, a causa della presenza della microalga tossica Ostreopsis ovata in concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa. A rivelarlo sono stati i rilievi dell'ARPA effettuati il 16 giugno. L'area interessata e l'ordinanza del Comune. Il divieto riguarda il tratto di mare antistante viale Florio, conosciuto come "scivoli", e identificato tramite le coordinate geografiche Lat. 38,1991°N – Long. 13,2716°E. Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale all'Igiene e alla Sanità, ha firmato un'ordinanza che impone il divieto di balneazione, spiegando che si tratta di una misura precauzionale necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini.

