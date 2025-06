Divieto di lavoro nelle ore più calde ordinanza della Regione

Per proteggere la salute dei lavoratori più esposti alle alte temperature, la Regione Campania ha emanato un’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto durante le ore più calde della giornata. Questa misura, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, mira a prevenire rischi legati a stress termico e insolazioni. Un passo importante verso la tutela dei lavoratori e la promozione di condizioni di lavoro più sicure e sostenibili nel periodo estivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per assicurare la tutela della salute dei lavoratori dei settori agricolo, edile ed affini, la cui attività si svolge all'esterno in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza con cui si dispone, sull'intero territorio della Campania: E' fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito http:www.

