Diventare adulti secondo la lezione di Borsellino

Diventare adulti, secondo Borsellino, significa assumersi la responsabilità di un impegno concreto, senza illusioni né romanticismi. La sua lezione ci invita a riflettere sulla necessità di superare le difficoltà e le ingiustizie con azioni sincere, lasciando da parte retoriche e nostalgia. È un percorso che richiede coraggio, ma soprattutto una chiara volontà di cambiare, perché i giovani sono chiamati a essere il motore di quella rottura che può trasformare il nostro domani.

Il testo proposto non racconta il coraggio, non invoca la memoria, non cerca l'enfasi ma cerca di spiegare. E indica, senza retorica, la sola possibilità di rottura: i giovani.

