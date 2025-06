Diventa una furia sull’aereo. Sedato a fatica e arrestato.

Una notte di paura a bordo di un volo Londra-Orio al Serio: un giovane brasiliano di 24 anni, alterato dall’alcol, ha scatenato il caos, disturbando passeggeri e personale di Ryanair. La sua furia e l’agitazione hanno messo in crisi la calma dell’aereo, rendendo necessarie le forze dell’ordine per garantire la sicurezza. La vicenda si è conclusa con l’arresto, ma lascia spazio a molte domande sulla gestione di simili situazioni.

Era sul volo notturno Londra-Orio al Serio. Talmente ubriaco da scatenare il caos a bordo, importunando le viaggiatrici che erano sedute accanto a lui e il personale della Ryanair intervenuto per controllare la situazione. Ma è stato impossibile, visto lo stato di alterazione del giovane, 24 anni, brasiliano incensurato residente a Vigasio, in provincia di Verona. Lui è stato arrestato e due agenti della polizia di Stato, in servizio all' aeroporto bergamasco e intervenuti per accertare cosa stesse accadendo sono finiti in ospedale per essere medicati: uno ha avuto quattro settimane di prognosi per fratture al naso e al gomito, il collega dieci giorni e una fasciatura al polso.