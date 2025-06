Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione | l’Asp di Catania avvia un confronto tra esperti per una cultura condivisa

Gli ultimi anni hanno evidenziato un aumento preoccupante dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, un problema di salute pubblica che colpisce diverse fasce d’età. L’ASP di Catania promuove un confronto tra esperti per diffondere una cultura condivisa e sensibilizzare l’opinione pubblica. Un passo fondamentale per affrontare efficacemente questa emergenza, promuovendo benessere e consapevolezza in tutta la comunità.

Caratterizzati da un'alterata percezione del proprio corpo, i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) rappresentano un preoccupante problema di salute pubblica che coinvolge in maniera sempre più crescente sia gli adolescenti ma anche i giovani adulti e gli adulti.

Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e obesita?: nuove prospettive di ricerca e intervento - Il convegno specialistico di sabato 17 maggio, presso il Centro “Nova Mentis” di Galatina, esplorerà le nuove prospettive di ricerca e intervento sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, inclusa l’obesità.

