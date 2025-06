Distrofia Duchenne i pazienti italiani in trattamento con Translarna potranno continuare la terapia

Una notizia importante per i pazienti italiani affetti da distrofia muscolare di Duchenne: grazie a una nuova decisione, coloro già in trattamento con Translarna potranno continuare la terapia. La continuità terapeutica resta fondamentale per migliorare la qualità di vita e garantire il supporto necessario. Questa misura rappresenta un passo avanti significativo per la comunità dei pazienti, offrendo speranza e sicurezza nel percorso di cura.

(Adnkronos) – Per garantire la continuità terapeutica a chi si è già sottoposto al trattamento con Translarna* per la distrofia muscolare di Duchenne, dopo il mancato rinnovo della Commissione europea all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata del farmaco, è possibile, su richiesta del medico curante, avviare la procedura di importazione di Translarna dall'estero. Lo ha deciso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

