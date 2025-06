Dispositivo temporaneo di circolazione in via Caracciolo e in viale Dohrn

In occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza, via Caracciolo e Viale Dohrn si trasformano per un evento speciale il 23 giugno 2025. Un dispositivo temporaneo di circolazione garantirà lo svolgimento delle celebrazioni in tutta sicurezza, permettendo alla comunità di partecipare a questa storica ricorrenza. Per garantire un’organizzazione impeccabile, si invita a rispettare le indicazioni e le limitazioni previste, contribuendo al successo dell’evento e alla sicurezza di tutti.

