Disponibile a colpire l' Occidente | arrestato per terrorismo e rinchiuso in carcere

Un grave episodio scuote l’Europa: un sospetto terroristico, pronto a colpire l’Occidente, è stato arrestato e ora si trova dietro le sbarre. Le autorità italiane, tramite i carabinieri di Perugia e il ROS, hanno agito con fermezza per garantire la sicurezza di tutti noi. Un passo decisivo nella lotta al terrorismo, ma il pericolo potrebbe non essere ancora scongiurato: resta alta l’attenzione su questa minaccia emergente.

I carabinieri di Perugia e quelli del Ros (il raggruppamento operativo speciale) hanno dato esecuzione una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di questa Procura, d’intesa con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Disponibile a colpire l'Occidente": arrestato per terrorismo e rinchiuso in carcere

