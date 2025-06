Disperso in mare per 22 ore il racconto del veterinario siciliano | Ero stremato

Un'odissea in mare di 22 ore che ha messo a dura prova ogni resistenza: il racconto del veterinario siciliano, disperso tra onde e cieli aperti, ci mostra il coraggio e la speranza che animano chi non si arrende davanti alla paura. Scopri di più su questa incredibile avventura e il suo ritorno alla solidità sulla nostra pagina.

Per 22 ore carabinieri, guardia costiera, protezione civile lo hanno cercato senza sosta via mare e cielo, con motovedette ed elicotteri. Disperso in mare per 22 ore, il racconto del veterinario siciliano: "Ero stremato"

"Quando è calata la notte ho pensato: non mi cercherà più nessuno. Ma dovevo resistere. Ho nuotato per 20 ore, quasi senza fermarmi" Il racconto di Federico Ottaviano, il veterinario siciliano rimasto per 20 ore disperso in mare.

Ho nuotato contro la corrente, ero stremato: il racconto di Federico Ottaviano, disperso in mare per 20 ore; Sopravvive 20 ore in mare aperto: il racconto drammatico di Federico Ottaviano; Il video - racconto dall'ospedale di Modica di Federico Ottaviano, in mare per 20 ore: 'Non mi hanno visto'.

"Ho nuotato contro la corrente, ero stremato": il racconto di Federico Ottaviano, disperso in mare per 20 ore - Il 67enne, dato per disperso dalle 16 di domenica 15 giugno, è stato soccorso nei pressi di Punta Regilione, a Marina di Modica, in un lido dove Ottaviano è giunto ieri, lunedì 16, stremato

Sopravvive 20 ore in mare aperto: il racconto drammatico di Federico Ottaviano