Discarica di Ferriere in estate partono i lavori di riqualificazione

Finalmente, con l’arrivo dell’estate, Ferriere avvia i lavori di riqualificazione della discarica di Ponte Rio, un’area da tempo al centro di attese e segnalazioni. La speranza di residenti e turisti è che questa iniziativa porti a un miglioramento tangibile, restituendo decoro e sicurezza a un territorio spesso trascurato. Ora, il momento di trasformare le promesse in azioni concrete per valorizzare la bellezza di Ferriere.

Ferriere attende da anni una sistemazione all’area dedicata al conferimento dei rifiuti. Più volte su questo giornale - anche tramite le segnalazioni di residenti e turisti - è stata segnalata l’incuria della discarica di “Ponte Rio”, situata ad un chilometro dal capoluogo, lungo la Statale 654. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Discarica di Ferriere, in estate partono i lavori di riqualificazione

