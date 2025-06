Discarica abusiva fuori dalla stazione di Como Camerlata | Le periferie meritano rispetto e decoro

Discariche abusive che deturpano il cuore di Como Camerlata non sono solo un problema estetico: minacciano l’ambiente e la qualità della vita delle periferie. Materassi, sacchi di immondizia e rifiuti edili abbandonati a pochi passi dai binari testimoniano un senso di incuria che deve finire. Le periferie meritano rispetto e decoro, e ora più che mai è il momento di agire per ripristinare dignità e pulizia in questo angolo di città.

Materassi, sacchi di immondizia, vecchi mobili e scarti edilizi abbandonati a pochi metri dai binari. È il panorama che da lunedì si presenta fuori dalla stazione ferroviaria di Como Camerlata, secondo quanto segnalato da alcuni residenti e documentato sul posto da Mattia Sacchi, referente di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Discarica abusiva fuori dalla stazione di Como Camerlata: "Le periferie meritano rispetto e decoro"

