Disabili gravissimi la Regione stanzia oltre 18 milioni

Oltre 18 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di maggio 2025. "La puntuale erogazione da parte dei nostri uffici - dice. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Disabili gravissimi, la Regione stanzia oltre 18 milioni

