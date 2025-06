Diritti disabilità e inclusione un convegno della Camera minorile di Perugia

Questo convegno rappresenta un'importante occasione per approfondire le sfide e le opportunità legate ai diritti dei minori con disabilità, promuovendo un dialogo costruttivo tra professionisti, istituzioni e cittadini. Organizzato dalla Camera Minorile di Perugia, presieduta dall’avvocato Simona Garone, l’evento mira a sensibilizzare la comunità sull’inclusione, affinché ogni bambino possa vivere in un ambiente di rispetto, dignità e opportunità. Un momento cruciale per rafforzare l’impegno collettivo verso un futuro più equo e solidale.

"Minori, diritti, inclusione e disabilità", è il tema dell'evento, aperto a tutta la cittadinanza, previsto per giovedì 19 giugno presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia (piazza IV Novembre 36) e organizzato dalla Camera minorile di Perugia, presieduta dall'avvocato Simona Garone.

