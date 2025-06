Direttissima Ceccarelli Pd | Sia garantito il rispetto dei pendolari dei treni A Chiassai interessa solo la polemica politica

In un contesto di crescente mobilitazione, i pendolari di Ceccarelli PD rivendicano con fermezza il rispetto e l’attenzione alle loro esigenze, contrastando le polemiche politiche che spesso distolgono dall’obiettivo principale: servizi efficienti e sicuri. La situazione richiede azioni concrete, non solo slogan o passerelle inutili. È ora di mettere al centro le vere priorità, affinché il diritto alla mobilità venga tutelato senza compromessi.

“Quando la sindaca di Montevarchi parla di passerelle inutili è giusto ascoltarla perché lei se ne intende. Sono io il primo a essere convinto che non sarà il flash-mob di ieri a rimuovere l’inerzia e il totale disinteresse del Governo e del Ministro Salvini rispetto alle necessità dei pendolari. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Direttissima. Ceccarelli (Pd): “Sia garantito il rispetto dei pendolari dei treni. A Chiassai interessa solo la polemica politica”

In questa notizia si parla di: rispetto - pendolari - direttissima - ceccarelli

