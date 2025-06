DIRETTA Mondiale per Club Monterrey-Inter | segui la cronaca LIVE

L’attesa è finita: l’Inter fa il suo debutto nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, sfidando il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena. Dopo una preparazione intensa, i nerazzurri di Cristian Chivu sono pronti a scrivere una nuova pagina epica della loro storia internazionale. Segui con noi la cronaca live di questa emozionante sfida, che promette spettacolo e adrenalina fino all’ultimo minuto. La partita sta per cominciare…

Tutto pronto per l’esordio dei nerazzurri alla rassegna iridata negli Stati Uniti Dopo i primi due giorni di partite, la prima squadra italiana a scendere in campo nel Mondiale per Club è l’ Inter. Alle 3 del 18 luglio, Cristian Chivu farà il suo esordio ufficiale come allenatore nerazzurro contro il Monterrey. Inserite nel Gruppo E insieme a River Plate e Urawa Red Diamonds, le due squadre si affrontano al Rose Bowl di Pasadena. (Lapresse) – calciomercato.it Dopo i tumulti derivanti dalla disfatta in Champions League e l’addio di Simone Inzaghi, i lombardi inizieranno così una nuova era, potendo contare anche sui nuovi arrivati Luis Henrique e Sucic, oltre al rientrante Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Mondiale per Club, Monterrey-Inter: segui la cronaca LIVE

