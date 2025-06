DIRETTA | Maturità 2025 prima prova | Pasolini Tomasi di Lampedusa Brendon Maccioni e Pievani tra gli autori proposti

Oggi, mercoledì 18 giugno, prende il via la Maturità 2025 per oltre 500.000 studenti italiani, con la prima prova di italiano che sarà un banco di prova cruciale. Tra gli autori proposti spiccano Pasolini, Tomasi di Lampedusa, Brendon, Maccioni e Pievani, pronti a sfidare i maturandi in questa fase decisiva. Resta con noi per seguire in tempo reale tutte le emozionanti novità e aggiornamenti di questa giornata importante.

Oggi, mercoledì 18 giugno, inizia l'Esame di Maturità 2025 per oltre 500.000 studenti. La giornata odierna sarà dedicata alla prima prova scritta, quella di italiano. La prova segna l'inizio di una fase intensa che proseguirà con la seconda prova (diversa a seconda dell'indirizzo di studi) e il colloquio orale.

