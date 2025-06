Dipinta come un leopardo e abbandonata al sole insieme ai suoi cuccioli | la storia assurda dagli USA

Una scena incredibile e sconvolgente ha catturato l’attenzione negli Stati Uniti: una cagna dipinta come un leopardo, abbandonata al sole insieme ai suoi cuccioli in Arizona. Per fortuna, il coraggio e la tempestività di alcuni volontari hanno permesso di salvarli all’ultimo istante. Ora Rainbow Brite e i suoi piccoli sono fuori pericolo, pronti a riscrivere il loro destino e trovare l’amore che meritano. Continua a leggere questa storia di speranza e rinascita.

Legata al sole e dipinta come un leopardo, una cagna i suoi cuccioli sono stati salvati in extremis in Arizona. Ora Rainbow Brite e i suoi piccoli sono al sicuro e pronti per una nuova vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: suoi - dipinta - leopardo - sole

Dipinta come un leopardo e abbandonata al sole insieme ai suoi cuccioli: la storia assurda dagli USA; Il cane “leopardo” salvato dal sole cocente con i suoi cuccioli; Sembrava un leopardo, ma era un cane in cerca di aiuto: la storia di Rainbow Brite e i suoi cuccioli.

Dipinta come un leopardo e abbandonata al sole insieme ai suoi cuccioli: la storia assurda dagli USA - Legata al sole e dipinta come un leopardo, una cagna i suoi cuccioli sono stati salvati in extremis in Arizona ... Secondo fanpage.it

Il cane “leopardo” salvato dal sole cocente con i suoi cuccioli - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Da lastampa.it