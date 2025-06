Diocesi si celebra la solennità del Corpus Domini | processione sul lungomare e preghiera per la pace

Il Giovedì 19 giugno, la Diocesi di Rimini si appresta a celebrare con grande devozione la solennità del Corpus Domini, un momento di unità e fede che coinvolge tutta la comunità. Quest’anno, per la prima volta, la processione e le preghiere per la pace si svolgeranno presso la chiesa di S. Maria Ausiliatrice, spostando così il tradizionale appuntamento dal centro città alla periferia, per avvicinare ancora di più i fedeli alla testimonianza di fede e speranza.

