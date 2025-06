Dinner in the Sky sbarca a Ostuni | a tavola tra le nuvole con vista mozzafiato

Preparati a vivere un’esperienza culinaria indimenticabile tra le nuvole: Dinner in the Sky sbarca a Ostuni, la splendida Città Bianca, dal 16 al 19 luglio 2025. Un evento unico che trasforma la cena in un’avventura sospesa tra cielo e terra, offrendo viste mozzafiato e sapori straordinari. Non perdere questa occasione di assaporare la grande cucina con un tocco di adrenalina, perché ogni momento sarà...

OSTUNI - La Città Bianca è pronta a regalare un'esperienza gastronomica fuori dal comune. Dal 16 al 19 luglio 2025, Ostuni ospiterà per la prima volta Dinner in the Sky, l'evento internazionale che unisce la grande cucina all'emozione dell'altezza, portando i commensali a cenare sospesi a 50. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Dinner in the Sky sbarca a Ostuni: a tavola "tra le nuvole" con vista mozzafiato

Dinner in the Sky sbarca a Ostuni: a tavola tra le nuvole con vista mozzafiato.

