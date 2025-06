Diletta Leotta e Raoul Bova | il gossip dell’estate infiamma il web

Il gossip dell'estate infiamma il web con Diletta Leotta e Raoul Bova al centro dell’attenzione. Tra indiscrezioni, smentite e rumor, il mistero si infittisce: chi ha sganciato la bomba e quale sarà il prossimo capitolo di questa vicenda? Attualmente a Miami per il Fifa Club World Cup 2025, Diletta vive tra impegni professionali e il relax della Florida, lasciando che le voci si dissolvano nell'aria calda della movida. Ma cosa succederà ora?

Diletta Leotta e Raoul Bova, non si parla d’altro che di loro: chi ha sganciato la bomba e cosa potrebbe succedere adesso. Ora come ora si trova a Miami. Non tanto per l’oceano, la movida e le palme, quanto piuttosto per il Fifa Club World Cup 2025, in veste di inviata per Dazn. Tra un impegno di lavoro e l’altro, però, si sta anche giustamente – godendo tutto quello che la Florida ha da offrire. Senza lasciarsi minimamente turbare dalle voci che, nel frattempo, si rincorrono con una certa insistenza in Italia. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it