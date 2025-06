Digital factory avviso a start up e Pmi | soluzioni per la mobilità del futuro

Sei una startup o una PMI pronta a rivoluzionare la mobilità del domani? Digital Factory lancia la sua 4ª call, offrendo soluzioni innovative che uniscono intelligenza artificiale e sostenibilità per accelerare l’evoluzione del settore. Promossa dal Gruppo Crédit Agricole Auto Bank e I3P del Politecnico di Torino, questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per plasmare il futuro della mobilità. Non perdere l’opportunità di far parte di questa rivoluzione—scopri come partecipare!

Accelerare l’evoluzione della mobilità del futuro facendo leva su intelligenza artificiale e sostenibilità. E’ questo l’obiettivo alla base della 4° edizione della call for startup di Digital Factory, piattaforma promossa dal Gruppo Crédit Agricole Auto Bank, la banca della mobilità controllata da CA Personal Finance & Mobility, e I3P, l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino. Presentata al VivaTech, il più grande evento europeo dedicato alle startup di cui I3P è ecosystem partner, la nuova call si intitola ‘Il futuro della finanza automobilistica: Ai, integrazione e sostenibilità’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: digital - factory - mobilità - avviso

SCHIO PRIMA IN VENETO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE! Finanziamento di 80mila euro dal Ministero per lo Sport per il progetto “+Bike2GO” 17° posto nazionale su quasi 900 progetti presentati in tutta Italia! Il progetto “+Bike2GO: azioni per au Vai su Facebook

Digital factory, avviso a start up e Pmi: soluzioni per la mobilità del futuro.