Difesa Ue Conte | follia riarmo finanziato con Recovery Fund

Il Parlamento europeo apre una controversa porta: i fondi del Recovery Fund, originariamente destinati a rilanciare economia e socialità, potrebbero ora finanziare spese militari e riarmo. Giuseppe Conte denuncia questa mossa, sottolineando come il Movimento 5 Stelle si sia opposto fermamente. Una decisione che solleva interrogativi sulla priorità degli investimenti e sulle conseguenze future per l’Italia. Ma qual è il vero prezzo di questa scelta?

Roma, 18 giu. (askanews) – “Il Parlamento europeo ha appena votato a favore della possibilità di usare per spese militari e riarmo i fondi del Recovery Fund. Il M5S si è opposto”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Per ottenere quei 209 miliardi all’Italia per infrastrutture, scuola, sanità e lavoro noi – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – abbiamo dato l’anima. Se fosse stato per Giorgia Meloni quei fondi non li avremmo mai avuti. Oggi non riesce nemmeno a spenderli e col suo partito in Europa apre la strada al loro uso per spese militari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it